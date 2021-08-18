Луис Энрике объявит состав на ближайшие матчи сборной Испании 26 августа

Наставник национальной команды Испании Луис Энрике сообщит о списке выбранных ним игроков на ближайшие поединки в квалификации к чемпионату мира 26 августа. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, список футболистов будет опубликован в социальных сетях на официальных страницах испанской футбольной федерации. Игроки сборной соберутся 30 августа, чтобы начать подготовку к противостояниям со Швецией, Грузией и Косово.

В отборочном турнире к мундиалю 2022 года испанцы провели уже 3 матча, набрав в них 7 зачетных баллов. «Фурия Роха» обыграла косоваров и Грузию, также расписав мировую с греками.