​Названа причина ухода из сборной России медиков Безуглова и Бутовского

Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский более не входят в медицинский штаб российской сборной. Как сообщает журналист Дмитрий Егоров в своём телеграм-канале «Егоров // Едим спорт», специалисты не сошлись во взглядах с представителем тренерского штаба Валерия Карпина. Речь идёт о тренере по физической подготовке, коим является испанец Луис Мартинес.

Напомним, что уже почти три недели Эдуард Безуглов является руководителем медицинского штаба московского ЦСКА.

Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России в июле. Дебютировать у руля национальной команды Карпин будет в первый день осени, когда сборная сыграет с Хорватией на своём поле.