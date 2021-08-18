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​«Какой Дзюба, ***?»: Журавель рассказал о словах Карпина за кадром

18 Августа 2021 • 15:52 Комментировать (2)
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Валерий Карпин решил уйти с должности главного тренера «Ростова» и сосредоточиться на сборной России после матча с «Зенитом». Тогда после игры Карпин, как показалось, был недоволен вопросами журналистам Тимура Журавеля, касающиеся не игроков «Ростова», а игроков сборной России из «Зенита» – Артёма Дзюбы и Александра Ерохина.

В интервью для Sports.ru Журавель поделился тем, что происходило после этого флеш-интервью уже за кадром.

«Нет, Карпин меня не посылал. Он просто сказал: «Ну какой Дзюба, *** [блин]. Ну какой Ерохин? Ты что спрашиваешь?» - поделился Журавель.

Напомним, что Артём Дзюба не попал в состав сборной России на ближайший сбор.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба Тимур Журавель
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
18 Августа 2021 в 16:11
При Саламыче чел мог вообще без клуба быть и всё равно за сборную играть.
Сейчас такой фигни не будет.
Это правильный подход - неприкасаемых нет. В сборной будут те, кто убедит игрой за клуб. На данный момент совершенно точно - какой Дзюба ***?
Витаминович Алексей
18 Августа 2021 в 17:14
кто убедит игрой за клуб... и рандомные футболисты Ростова
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