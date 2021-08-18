​«Какой Дзюба, ***?»: Журавель рассказал о словах Карпина за кадром

Валерий Карпин решил уйти с должности главного тренера «Ростова» и сосредоточиться на сборной России после матча с «Зенитом». Тогда после игры Карпин, как показалось, был недоволен вопросами журналистам Тимура Журавеля, касающиеся не игроков «Ростова», а игроков сборной России из «Зенита» – Артёма Дзюбы и Александра Ерохина.

В интервью для Sports.ru Журавель поделился тем, что происходило после этого флеш-интервью уже за кадром.

«Нет, Карпин меня не посылал. Он просто сказал: «Ну какой Дзюба, *** [блин]. Ну какой Ерохин? Ты что спрашиваешь?» - поделился Журавель.

Напомним, что Артём Дзюба не попал в состав сборной России на ближайший сбор.