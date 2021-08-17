Канчельскис – о матче России с Хорватией: «Игра, конечно, интересная будет»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от противостояния национальных команд России и Хорватии в рамках отборочного турнира к мундиалю 2022 года, который пройдет в Катаре.

Канчельскис отметил силу противника россиян, подчеркнув качество балканской футбольной школы. По словам Канчельскиса, у сборной России будет преимущество домашней арены.

«Им сейчас тоже нельзя терять очки. Они же проиграли один матч. Игра, конечно, интересная будет», - сказал экс-полузащитник в интервью «Футболу России».

Национальные команды России и Хорватии сразятся в очном противостоянии 1 сентября. Старт матча – в 21:45 по времени Москвы.