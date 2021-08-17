Ринат Билялетдинов – о невызове Дзюбы в сборную: «Это всё обьяснимо»

Ринат Билялетдинов, являющийся заслуженным тренером России, прокомментировал непопадание в состав сборной России на матчи отбора к чемпионату мира нападающего питерского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Игроки, не попадающие в состав, не вызываются в сборную. Это все объяснимо», - сказал специалист в интервью «Футболу России».

Напомним, вчера наставник национальной команды России Валерий Карпин представил список футболистов, которые отправятся со сборной на матчи отборочного турнира к мундиалю 2022 года против Хорватии, Кипра и Мальты. В списке не значатся имена Артема Дзюбы («Зенит»), Александра Соболева («Спартак»), а также некоторых других футболистов, вызывавшихся предыдущим тренером Станиславом Черчесовым.