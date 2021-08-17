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Чемпионат мира 2022

​Ван Галь хочет привести сборную Голландии к победе на чемпионате мира

17 Августа 2021 • 18:07 Комментировать
Норвегия
...
Голландия
01.09 21:45
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Во вторник состоялась пресс-конференция, посвящённая возвращению Луи ван Галя на должность главного тренера сборной Голландии. Среди прочего, опытный специалист поговорил о своей цели. 

«Моя личная цель – стать чемпионом мира. Но я делаю это не для себя. Я делаю это, чтобы помочь голландскому футболу. Если бы я был на месте руководителей Королевского футбольного союза Голландии, я бы тоже выбрал себя. Вот почему я согласился», - слова ван Галя с пресс-конференции приводит местный De Telegraaf.

Напомним, что Луи ван Галь уже тренировал сборную Голландии на протяжении двух периодов. В 2014 году под руководством ван Галя голландцы стали бронзовыми призёрами чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь Сборная Голландии
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