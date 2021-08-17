Модрич может покинуть сборную Хорватии после ЧМ-2022

Полузащитник Лука Модрич задумался над завершением международной карьеры, об этом сообщается на страницах газеты Marca.

Хавбек мадридского «Реала» планирует покинуть сборную Хорватии после окончания чемпионата мира-2022. На тот момент Луке исполнится уже 37 лет. Мундиаль пройдет в Катаре с ноября по декабрь следующего года.

За хорватскую команду Модрич выступает с 2006 года. Полузащитник принял участие в 142 поединках и отметился 18 забитыми мячами.

На чемпионате мира-2018, состоявшемся в России, Лука вместе с «клетчатыми» дошел до финала. В решающем матче мундиаля Хорватия потерпела поражение от Франции со счетом 2:4.