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Чемпионат мира 2022

Модрич может покинуть сборную Хорватии после ЧМ-2022

17 Августа 2021 • 12:27 Комментировать
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Полузащитник Лука Модрич задумался над завершением международной карьеры, об этом сообщается на страницах газеты Marca.

Хавбек мадридского «Реала» планирует покинуть сборную Хорватии после окончания чемпионата мира-2022. На тот момент Луке исполнится уже 37 лет. Мундиаль пройдет в Катаре с ноября по декабрь следующего года.

За хорватскую команду Модрич выступает с 2006 года. Полузащитник принял участие в 142 поединках и отметился 18 забитыми мячами.

На чемпионате мира-2018, состоявшемся в России, Лука вместе с «клетчатыми» дошел до финала. В решающем матче мундиаля Хорватия потерпела поражение от Франции со счетом 2:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Лука Модрич
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