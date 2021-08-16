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Чемпионат мира 2022

Брага: «Гилерме ужасно играет летом, список Карпина мало отличается от списка Черчесова» эксклюзив

16 Августа 2021 • 20:56 Комментировать (1)
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Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил расширенный список сборной России на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.

- Дзюба на данный момент действительно не в форме, поэтому Карпин может просто объяснять, почему Артёма нет в заявке, ему не нужно оправдываться и так далее. Но странно, что в сборную также не попал Соболев, хоть я и не большой его поклонник. Смолов, Заболотный и молодой Тюкавин – мне кажется, этого мало для линии атаки в заявочном списке.

Вратарская позиция должна быть самой стабильной. Надо понимать, кто будет первый номер. Гилерме ужасно играет летом, и его вызов оправдан только в том случае, если он рассматривается третьим или четвёртым номером.

Перед Карпиным стоит сложная задача вывести сборную в Катар. Если это получится, он будет прав, а если не получится, он окажется не прав. Игра тут не важна, главное – результат. Вот почему Карпина взяли только до конца года.

Попасть в Катар будет сложно. Мы хотим видеть от Карпина каких-то изменений, но пока его список мало отличается от списка Черчесова, за исключением отсутствия Дзюбы. Да, есть новые лица, но не все попадут в окончательную заявку на сентябрьские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Гилерме Микаэль Брага
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
16 Августа 2021 в 21:08
Брага --СПЕЦ ПО РПЛ , да неоткуда их брать !!! они не растут , им места нет , а если еще по совету того же Браги отменить лимит , то и эти будут как за счастье ...
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