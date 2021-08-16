​Пять футболистов впервые вызваны в сборную России

Несколько часов назад был объявлен расширенный состав сборной России. Пресс-служба Премьер-лиги отмечает, что всего дебютные вызовы получили пять футболистов. Впервые были вызваны Александр Максименко, Сергей Терехов, Максим Осипенко, Станислав Магкеев и Константин Тюкавин.

Через неделю Валерий Карпин пообещал объявить окончательный состав, который будет несколько короче. Пока что в список попал 31 футболист.

Сборная России в конце августа соберётся для подготовки к трём матчам отбора на чемпионат мира. Соперниками команды Валерия Карпина в начале сентября будут сборные Хорватии, Кипра и Мальты.