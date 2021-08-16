​Андронов о сборной Карпина: «Я думал, постесняются. Нет. Не стали»

Известный комментатор Алексей Андронов оценил список игроков, которых Валерий Карпин вызвал в сборную России.

В своём телеграм-канале Андронов акцентировал внимание на вызове голкипера Сергея Песьякова. Его комментатор иронично назвал «лучшим в России вратарём по игре ногами».

«Вызов вратаря Песьякова – всё, что нужно знать о сборной. Я думал, постесняются. Нет. Не стали», - написал Андронов.

Также Андронов отметил, что из «Краснодара» Карпин вызвал лишь одного футболиста, причём того, с которым он работал в «Ростове».

«Удачи сборной. Но - не верю», - такими словами закончил Андронов свою мысль.