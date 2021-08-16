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Сабитов: «Вот и посмотрим, избавит ли Карпин сборную России от дзюбозависимости» эксклюзив

16 Августа 2021 • 17:44 Комментировать (1)
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Бывший главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал домашнюю ничью «железнодорожников» в матче с «Зенитом» (1:1).

- Дзюба и Соболев – плюс-минус одноплановые нападающие. В последнее время они перестали попадать в основной состав своих клубов, поэтому их невызов в сборную понятен. Мы знаем сильные качества Дзюбы – это игра вверху и скидки мяча партнёрам. На Заболотного тоже делают забросы, но он помоложе и поживее Дзюбы, и он хорошо вписался в игру ЦСКА.

Что касается Смолова, то он прилично смотрится в «Локомотиве», где забивает почти в каждом матче. Тюкавин тоже интересно проявляет себя в нападении «Динамо». Вот и посмотрим, сможет ли Карпин избавить сборную России от дзюбозависимости, то есть будет ли результат в атаке без Артёма.

Песьяков? Он был у меня в юношеской сборной России U-19 – как, например, Смольников, Мамаев и Дзюба. Песьяков – вратарь хорошего уровня, и я давно ждал, когда его пригласят в основную сборную. Пока Песьяков выглядит четвёртым номером национальной команды, но всё познаётся в сравнении, многое будет зависеть от мнения Кафанова.

Большое количество защитников в заявке наверняка связано с тем, что Карпин рассматривает варианты и с двумя, и с тремя центральными. А малое число номинальных нападающих условно. Ионова, Черышева, Макарова и Захаряна можно рассматривать тоже как форвардов, а не как полузащитников.

Логично, что Карпин обращает внимание на тех, кто играл у него в «Ростове», – на Песьякова, Осипенко, Чистякова, Ионова. А Кудряшова он знает ещё по «Спартаку», и Песьяков там был. Состав сборной освежился, и это даёт надежду, что осенью она будет голодна до побед.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Чм-2022 Равиль Сабитов
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Комментарии (1)
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Dimonorunov
16 Августа 2021 в 17:53
Красава Валера. Капитан шоколадный глаз, пусть трётся на стороне.
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