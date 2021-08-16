​РФС вернул пресс-конференцию после звонка Карпина

Решение об отмене привычной пресс-конференции главного тренера сборной России и замене её на выступление тренера в эфире «Матч ТВ» спровоцировало критику со стороны СМИ. В итоге пресс-конференцию вернули, и она стартует в половине пятого вечера по Москве.

Как сообщает популярный телеграм-канал «Мутко против», возвращению пресс-конференции поспособствовал Валерий Карпин. Тренер сборной России позвонил представителю руководства РФС и сказал, что не хочет ссориться с кем-либо, поэтому готов выступить перед журналистами дважды за один день.

Ранее был объявлен состав сборной России на сентябрьские матчи против Хорватии, Кипра и Мальты.