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​Решение, разозлившее СМИ, принял не Карпин

16 Августа 2021 • 14:38 Комментировать
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В начале новой недели СМИ обрушились с критикой в адрес РФС и Валерия Карпина. Дело в том, что тренер сборной не будет давать традиционную пресс-конференцию после оглашения состава на сентябрьский сбор. Вместо этого Карпин выступит в эфире «Матч ТВ», а вопросы журналисты смогут задавать в формате видео.

По данным телеграм-канала «Футбольный Биги», решение о смене формата общения главного тренера с медиа принял не Карпин. Очевидно, решение принималось в РФС.

Напомним, что ближайший матч сборной России пройдёт 1 сентября. В этот день команда Валерия Карпина в отборе на чемпионат мира примет Хорватию.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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