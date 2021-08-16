​Решение, разозлившее СМИ, принял не Карпин

В начале новой недели СМИ обрушились с критикой в адрес РФС и Валерия Карпина. Дело в том, что тренер сборной не будет давать традиционную пресс-конференцию после оглашения состава на сентябрьский сбор. Вместо этого Карпин выступит в эфире «Матч ТВ», а вопросы журналисты смогут задавать в формате видео.

По данным телеграм-канала «Футбольный Биги», решение о смене формата общения главного тренера с медиа принял не Карпин. Очевидно, решение принималось в РФС.

Напомним, что ближайший матч сборной России пройдёт 1 сентября. В этот день команда Валерия Карпина в отборе на чемпионат мира примет Хорватию.