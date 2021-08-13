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Чемпионат мира 2022

Ван Галь вызвал в сборную Голландии Тиля, но не вызвал Промеса

13 Августа 2021 • 14:32 Комментировать
Норвегия
...
Голландия
01.09 21:45
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Луи ван Галь в третий раз в своей карьере принял сборную Голландии. В пятницу был обнародован список из 25 футболистов, которые были вызваны тренером для подготовки к сентябрьским матчам отборочного цикла на чемпионат мира-2022.  В списке нашлось место для полузащитника Гуса Тиля. Это футболист «Спартака», играющий за «Фейеноорд» на правах аренды. А вот другой представитель «красно-белых» - нападающий Куинси Промес – вызов не получил.

Добавим, что в сентябре сборная Голландии сыграет против Норвегии (на выезде), Черногории (дома) и Турции (дома).


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Голландии Куинси Промес Гус Тиль
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