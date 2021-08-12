Кавазашвили: «Караваеву ещё играть и играть, чтобы стать как Фернандес»

Экс-вратарь сборной команды СССР Азор Кавазашвили высказал свое мнение о защитнике питерского «Зенита» и сборной России Вячеславе Караваевом, сравнив его с Марио Фернандесом, выступающим за ЦСКА.

По словам Кавазашвили, на позиции правого оборонца в сборной России в настоящее время нет никого лучше Марио Фернандеса. Также бывший футболист отметил, что присутствие в сборной России Фернандеса обязательно, а Караваев может подменить того, когда это понадобится.

«Если Фернандес откажется играть за сборную, это будет с его стороны большой ошибкой и бедой для сборной. (…) Он уже готовый игрок, а Караваеву надо еще играть и играть, чтобы стать как Фернандес», - цитирует Кавазашвили Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что Марио Фернандес может прекратить выступления за национальную команду России, однако эти слухи были опровержены наставником сборной – Валерием Карпиным.