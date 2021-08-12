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Кавазашвили: «Караваеву ещё играть и играть, чтобы стать как Фернандес»

12 Августа 2021 • 15:02 Комментировать
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Экс-вратарь сборной команды СССР Азор Кавазашвили высказал свое мнение о защитнике питерского «Зенита» и сборной России Вячеславе Караваевом, сравнив его с Марио Фернандесом, выступающим за ЦСКА.

По словам Кавазашвили, на позиции правого оборонца в сборной России в настоящее время нет никого лучше Марио Фернандеса. Также бывший футболист отметил, что присутствие в сборной России Фернандеса обязательно, а Караваев может подменить того, когда это понадобится.

«Если Фернандес откажется играть за сборную, это будет с его стороны большой ошибкой и бедой для сборной. (…) Он уже готовый игрок, а Караваеву надо еще играть и играть, чтобы стать как Фернандес», - цитирует Кавазашвили Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что Марио Фернандес может прекратить выступления за национальную команду России, однако эти слухи были опровержены наставником сборной – Валерием Карпиным.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Валерий Карпин Сборная России Марио Фернандес Вячеслав Караваев
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