Сборная России опустилась на три места в рейтинге ФИФА

На официальном сайте ФИФА представлена обновленная версия рейтинга национальных команд. Сборная России, занимавшая 38 место, потеряла несколько позиций и опустилась на 41 строчку. В активе команды 1462 балла.
Лидером по-прежнему остается Бельгия. На вторую строчку поднялась Бразилия, сместившая Францию на третью позицию.
Рейтинг ФИФА:
1. Бельгия
2. Бразилия
3. Франция
4. Англия
5. Италия
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25. Украина
41. Россия
83. Узбекистан
88. Армения
89. Беларусь
91. Грузия
101. Кыргызстан
112. Азербайджан
124. Казахстан