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Сборная России опустилась на три места в рейтинге ФИФА

12 Августа 2021 • 12:00 Комментировать
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На официальном сайте ФИФА представлена обновленная версия рейтинга национальных команд. Сборная России, занимавшая 38 место, потеряла несколько позиций и опустилась на 41 строчку. В активе команды 1462 балла.

Лидером по-прежнему остается Бельгия. На вторую строчку поднялась Бразилия, сместившая Францию на третью позицию.

Рейтинг ФИФА:

1. Бельгия

2. Бразилия

3. Франция

4. Англия

5. Италия

...

25. Украина

41. Россия

83. Узбекистан

88. Армения

89. Беларусь

91. Грузия

101. Кыргызстан

112. Азербайджан

124. Казахстан

Полная версия рейтинга ФИФА.

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