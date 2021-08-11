Защитник «МЮ» Линделоф стал капитаном сборной Швеции

Защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделофа выбрали новым капитаном сборной Швеции, передаёт пресс-служба национальной команды.

Данное решение принял тренерский штаб. Ранее стало известно, что национальную команду покинули Себастьян Ларссон, Микаэль Лустиг и Маркус Берг, которые были самыми опытными игроками в составе сборной.

Напомним, что Линделоф сыграл в футболке национальной команды 45 матчей, в которых отметимся тремя забитыми мячами. Его дебют за сборную Швеции состоялся 24 марта 2016 года в игре против сборной Турции (1:2). Он также выступал в составе команды на Евро-2020, где шведы сумели добраться до 1/8 финала турнира.