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Защитник «МЮ» Линделоф стал капитаном сборной Швеции

11 Августа 2021 • 16:23 Комментировать
Швеция
...
Испания
02.09 21:45
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Защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделофа выбрали новым капитаном сборной Швеции, передаёт пресс-служба национальной команды. 

Данное решение принял тренерский штаб. Ранее стало известно, что национальную команду покинули Себастьян Ларссон, Микаэль Лустиг и Маркус Берг, которые были самыми опытными игроками в составе сборной.

Напомним, что Линделоф сыграл в футболке национальной команды 45 матчей, в которых отметимся тремя забитыми мячами. Его дебют за сборную Швеции состоялся 24 марта 2016 года в игре против сборной Турции (1:2). Он также выступал в составе команды на Евро-2020, где шведы сумели добраться до 1/8 финала турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швеции Виктор Линделоф
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