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Дзюба назвал Карпина «клоуном» в ответ на предложение встретиться (аудио)

10 Августа 2021 • 22:07 Комментировать (1)
РОССИЯ
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Хорватия
01.09 21:45
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Во вторник главный тренер сборной России Валерий Карпин провёл встречу с игроками «Зенита», которые претендуют на место в главной команде страны, в том числе и с капитаном команды при Станиславе Черчесове Артёмом Дзюбой.

Журналисту Максиму Фридману удалось раздобыть аудиозапись разговора сторон, в котором согласовывалось место очной дискуссии.

Примечательно, что Дзюба позволил себе сразу послать вон Карпина и назвать его клоуном в ответ на предложение пообщаться. Экс-наставник «Ростова» несколько раз призывал футболиста встретиться. В итоге разговор закончился ничем.

Аудиозапись телефонного звонка представлена в телеграм-канале Максима Фридмана.

После состоявшихся переговоров во вторник в Санкт-Петербурге Валерий Карпин намекнул, что все многолетние обиды остались в прошлом.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Sierge
10 Августа 2021 в 22:23
А свободу частного разговора кто-то отменял? Дзюба показал себя в очередной раз непрофессионально
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