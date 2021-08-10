Дзюба назвал Карпина «клоуном» в ответ на предложение встретиться (аудио)

Во вторник главный тренер сборной России Валерий Карпин провёл встречу с игроками «Зенита», которые претендуют на место в главной команде страны, в том числе и с капитаном команды при Станиславе Черчесове Артёмом Дзюбой.

Журналисту Максиму Фридману удалось раздобыть аудиозапись разговора сторон, в котором согласовывалось место очной дискуссии.

Примечательно, что Дзюба позволил себе сразу послать вон Карпина и назвать его клоуном в ответ на предложение пообщаться. Экс-наставник «Ростова» несколько раз призывал футболиста встретиться. В итоге разговор закончился ничем.

Аудиозапись телефонного звонка представлена в телеграм-канале Максима Фридмана.

После состоявшихся переговоров во вторник в Санкт-Петербурге Валерий Карпин намекнул, что все многолетние обиды остались в прошлом.