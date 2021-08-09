Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 214 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Чемпионат мира 2022

Экс-наставник «Спартака» Якин возглавил сборную Швейцарии официально

09 Августа 2021 • 12:13 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Сборная Швейцарии обрела нового главного тренера после ухода Владимира Петковича. Рулевым национальной команды был назначен экс-наставник московского «Спартака» Мурат Якин. Об этом рапортует пресс-служба сборной.

Напомним, что швейцарцы остались без главного тренера после завершения чемпионата Европы - 2020. Петкович, руководивший сборной с 2014 года, перешел на клубную работу. Боснийский специалист возглавил французский «Бордо».

Якин занимал пост главного тренера «Спартака» в сезоне-2014/2015. Последним его местом работы был клуб «Шаффхаузен».

На Евро-2020 сборная Швейцарии дошла до 1/4 финала, где уступила Испании в серии пенальти.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии Мурат Якин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
12:13 · Чемпионат мира 2022
Экс-наставник «Спартака» Якин возглавил сборную Швейцарии официально
09:27 · Чемпионат мира 2022
Фабьянски ушёл из сборной Польши
08 Августа
23:51 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, сыграет ли Фернандес на чемпионате мира
18:02 · Россия. Премьер-лига
Карпин прибыл на матч «Ростова» и «Химок»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Колосков высказался о лимите на легионеров и его влиянии на сборную России 2
00:35 · Россия. Премьер-лига
​Карпин ответил на вопрос, будет ли он встречаться с Дзюбой
00:26 · Россия. Премьер-лига
​Карпин: «Игра «Спартака» настораживает» 3
07 Августа
21:01 · Олимпийские игры
​Ришарлисон – президенту ФИФА: «В следующем году это повторится в Катаре, да, лысый?» 3
13:23 · Чемпионат мира 2022
Стало известно, когда Реброва назначат главным тренером сборной Украины 1
00:21 · Чемпионат мира 2022
УАФ предложит Реброву контракт по схеме 2+1
06 Августа
22:57 · Чемпионат мира 2022
ФИФА требует от Ассоциации футбола Уругвая изменить эмблему
20:43 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Фернандес готов играть за сборную»
20:13 · Чемпионат мира 2022
Близкий к УАФ источник намекнул, что новым наставником сборной Украины станет Ребров слухи
17:13 · Украина. Премьер-лига
Луческу является фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
16:42 · Чемпионат мира 2022
​Фернандес не отказывался играть за сборную России – журналист
Все новости
Рекомендуем
 