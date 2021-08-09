Сборная Швейцарии обрела нового главного тренера после ухода Владимира Петковича. Рулевым национальной команды был назначен экс-наставник московского «Спартака» Мурат Якин. Об этом рапортует пресс-служба сборной.

Напомним, что швейцарцы остались без главного тренера после завершения чемпионата Европы - 2020. Петкович, руководивший сборной с 2014 года, перешел на клубную работу. Боснийский специалист возглавил французский «Бордо».

Якин занимал пост главного тренера «Спартака» в сезоне-2014/2015. Последним его местом работы был клуб «Шаффхаузен».

На Евро-2020 сборная Швейцарии дошла до 1/4 финала, где уступила Испании в серии пенальти.