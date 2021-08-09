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Фабьянски ушёл из сборной Польши

09 Августа 2021 • 09:27 Комментировать
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Опытный польский голкипер Лукаш Фабьянски, выступающий на клубном уровне за лондонский «Вест Хэм», принял решение о завершении международной карьеры. Эта информация опубликована на официальном сайте федерации футбола страны.

Стоит отметить, что вратарь провел дебютный поединок в составе сборной Польши в 2006 году. В футболке национальной команды он сыграл 52 встречи и пропустил 41 гол.

Вместе с польской сборной Фабьянски ездил на чемпионаты мира 2006 и 2018 годов, а также попадал в заявку команды на чемпионаты Европы 2008, 2016 и 2020.

В прошлом сезоне Лукаш сыграл в АПЛ 35 матчей и пропустил 44 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Лукаш Фабьянски Сборная Польши
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