Фабьянски ушёл из сборной Польши

Опытный польский голкипер Лукаш Фабьянски, выступающий на клубном уровне за лондонский «Вест Хэм», принял решение о завершении международной карьеры. Эта информация опубликована на официальном сайте федерации футбола страны.

Стоит отметить, что вратарь провел дебютный поединок в составе сборной Польши в 2006 году. В футболке национальной команды он сыграл 52 встречи и пропустил 41 гол.

Вместе с польской сборной Фабьянски ездил на чемпионаты мира 2006 и 2018 годов, а также попадал в заявку команды на чемпионаты Европы 2008, 2016 и 2020.

В прошлом сезоне Лукаш сыграл в АПЛ 35 матчей и пропустил 44 гола.