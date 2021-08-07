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Стало известно, когда Реброва назначат главным тренером сборной Украины

07 Августа 2021 • 13:23 Комментировать (1)
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Стало известно, когда сборная Украины обретет нового главного тренера. Им, как стало известно вчера, должен стать бывший нападающий киевского «Динамо» и лондонского «Тоттенхэма» Сергей Ребров.

В интервью Meta-ratings.com.ua украинский специалист Мирон Маркевич заявил, что о назначении 47-летнего наставника официально объявят в понедельник, 9 августа. Ребров подпишет двухлетнее трудовое соглашение с УАФ.

На посту рулевого национальной команды он сменит Андрея Шевченко. Об уходе «Шевы» из сборной Украины было объявлено 2 августа. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала чемпионата Европы - 2020.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сергей Ребров
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Комментарии (1)
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Don sangre
07 Августа 2021 в 14:02
На долю Реброва ляжет подготовка и обновление состава украинцев. Будем посмотреть!
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