Стало известно, когда Реброва назначат главным тренером сборной Украины

Стало известно, когда сборная Украины обретет нового главного тренера. Им, как стало известно вчера, должен стать бывший нападающий киевского «Динамо» и лондонского «Тоттенхэма» Сергей Ребров.

В интервью Meta-ratings.com.ua украинский специалист Мирон Маркевич заявил, что о назначении 47-летнего наставника официально объявят в понедельник, 9 августа. Ребров подпишет двухлетнее трудовое соглашение с УАФ.

На посту рулевого национальной команды он сменит Андрея Шевченко. Об уходе «Шевы» из сборной Украины было объявлено 2 августа. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала чемпионата Европы - 2020.