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ФИФА требует от Ассоциации футбола Уругвая изменить эмблему

06 Августа 2021 • 22:57 Комментировать
Перу
...
Уругвай
02.09 23:00
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Спортивный бренд Puma, который является официальным техническим спонсором сборной Уругвая, сообщил местной Ассоциации футбола, что получил приказ от ФИФА по изменению эмблемы на форме национальной команды.

Федерация хочет, чтобы с логотипа уругвайцев были убраны две из четырех звезд, которые символизируют победы на Олимпийских играх в 1924 и 1928 годах, об этом сообщает ESPN. В Уругвае же собираются подать апелляцию, аргументируя это тем, что в те годы олимпийский турнир тоже проходил под эгидой ФИФА.

Местная Ассоциация уже готовит все необходимые документы, которые подтверждают легитимность нанесения всех звезд.

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ФИФА Сборная Уругвая
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