ФИФА требует от Ассоциации футбола Уругвая изменить эмблему

Спортивный бренд Puma, который является официальным техническим спонсором сборной Уругвая, сообщил местной Ассоциации футбола, что получил приказ от ФИФА по изменению эмблемы на форме национальной команды.

Федерация хочет, чтобы с логотипа уругвайцев были убраны две из четырех звезд, которые символизируют победы на Олимпийских играх в 1924 и 1928 годах, об этом сообщает ESPN. В Уругвае же собираются подать апелляцию, аргументируя это тем, что в те годы олимпийский турнир тоже проходил под эгидой ФИФА.

Местная Ассоциация уже готовит все необходимые документы, которые подтверждают легитимность нанесения всех звезд.