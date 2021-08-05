Это уже третий раз: Что на этот раз покажет ван Гал в сборной Голландии

Луи ван Гал в третий раз возглавил сборную Голландии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, чего ждать от «оранжевых».

У Луи ван Гала и сборной Голландии очень интересная история взаимоотношений. Он в третий раз в карьере принимает национальную команду, и каждый раз это был отборочный цикл накануне чемпионата мира. В первый раз это случилось после Евро-2000. Ван Гал принял мощную команду, но… умудрился занять третье место в отборочной группе, пропустив вперёд Португалию и Ирландию. Пожалуй, это была одна из главных сенсаций квалификации к мундиалю-2002.

В следующий раз ван Гал принял сборную Голландии в 2012-м. В этот раз всё сложилось намного лучше. Сборная Голландии завоевала третье место, что можно назвать успехом. Особенно, учитывая, что случилось с «оранжевыми» в последующие годы.

В общем, ван Гал знал и вкус побед, и горечь поражений в сборной Голландии. Что же будет теперь?

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В последние годы сборная Голландии перестала быть грозной командой, хотя сейчас подросло поколение, которое способно выстрелить. Ван Дейк, де Лигхт и де Йонг – главные звёзды. Многие надеются на ренессанс ван де Бека, есть Мален и Депай, ещё на хорошем счету Вейналдум. В целом у голландцев довольно неплохой состав, который способен на свершения.

При этом нет уверенности, что голландцы смогут отобраться в Катар. Группа у «оранжевых» очень равная. После трёх туров у сборной Турции 7 очков, а у «оранжевых», черногорцев и норвежцев – по 6. Борьба будет упорной, и в группе можно оказаться как на первом месте, так и на третьем.

Наверное, для ван Гала это последняя работа в карьере. Специалисту на днях исполняется 70 лет, и он сам уже не стремится к местам в клубах. Вряд ли ван Гал принял бы какую-то экзотическую сборную, а вот родной решил помочь. К декабрю 2021-го будет понятно, как закончится отбор в группе, а сам чемпионат мира состоится в декабре 2022-го. Посмотрим, что получится у ван Гала, как он закончит карьеру.

Андрей Центров