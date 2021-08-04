Ван Галь прокомментировал свое возвращение в сборную Нидерландов

Сегодня Луи ван Галь официально был представлен в качестве нового главного тренера сборной Нидерландов. Это уже третий приход специалиста на данную должность, ранее ему удавалось выигрывать бронзовые медали чемпионата мира 2014 года.

Ван Галь уже успел прокомментировать свое назначение в интервью пресс-службе национальной команды. Он заявил, что тренировать сборную Нидерландов является огромной честью для него, а также подметил, что голландский футбол всегда был ему близок. «Я рад вернутся сюда, в скором времени начну выкладываться на 100%, чтобы хорошо подготовить парней к предстоящим отборочным играм», - поделился новоиспеченный наставник.

Последним местом работы нидерландца был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в 2016 году.