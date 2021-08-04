Ван Галь прокомментировал свое возвращение в сборную Нидерландов

Ван Галь уже успел прокомментировать свое назначение в интервью пресс-службе национальной команды. Он заявил, что тренировать сборную Нидерландов является огромной честью для него, а также подметил, что голландский футбол всегда был ему близок. «Я рад вернутся сюда, в скором времени начну выкладываться на 100%, чтобы хорошо подготовить парней к предстоящим отборочным играм», - поделился новоиспеченный наставник.
Последним местом работы нидерландца был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в 2016 году.