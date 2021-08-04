На официальном сайте Немецкого футбольного союза сообщается о вхождении Бенедикта Хёведеса в менеджерский состав сборной Германии. Поначалу, до конца 2022 календарного года, Хёведес возьмёт на себя управленческие задачи в формате своего рода стажировки. Параллельно Бенедикт будет проходить курсы УЕФА.

Ранее авторитетное немецкое издание Bild сообщало, что в 2024 году Бенедикт Хёведес сменит Оливера Бирхоффа на должности директора национальных команд Германии.

Напомним, что последим клубом в игровой карьере Бенедикта Хёведеса был московский «Локомотив».