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Ван Галь назначен главным тренером сборной Голландии официально

04 Августа 2021 • 12:23 Комментировать (3)
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Сборная Голландии представила нового главного тренера. Им стал 69-летний специалист Луи ван Галь, рапортует пресс-служба федерации футбола страны. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения чемпионата мира 2022 года.

Стоит напомнить, что Ван Галь уже дважды тренировал «оранжевых» - с 2000 по 2001 и с 2012 по 2014 год. При нем команда выиграла бронзу на ЧМ-2014.

На посту рулевого Луи сменил Франка де Бура, которого отправили в отставку после неудачи на чемпионате Европы - 2020. Сборная Голландии покинула континентальный турнир на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Чехии (0:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь Сборная Голландии
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
04 Августа 2021 в 14:15
решили не рисковать и взяли старого мастера )) желаю удачи сборной Нидерландов .
KLINSMANN
04 Августа 2021 в 13:59
Прочитал вначале как сборной России))))
Spirit
04 Августа 2021 в 12:42
интересно что из этого получится, подбор то игроков у них сейчас отличный!
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