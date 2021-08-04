Сборная Голландии представила нового главного тренера. Им стал 69-летний специалист Луи ван Галь, рапортует пресс-служба федерации футбола страны. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения чемпионата мира 2022 года.

Стоит напомнить, что Ван Галь уже дважды тренировал «оранжевых» - с 2000 по 2001 и с 2012 по 2014 год. При нем команда выиграла бронзу на ЧМ-2014.

На посту рулевого Луи сменил Франка де Бура, которого отправили в отставку после неудачи на чемпионате Европы - 2020. Сборная Голландии покинула континентальный турнир на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Чехии (0:2).