Хёведеса назначат менеджером сборной Германии

Бывший защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес станет менеджером сборной Германии, пишет Sport Bild.

Ожидается, что Хёведес будет выполнять функции связующего звена между национальной командой и Немецким футбольным союзом. Вероятно, что ему необходимо будет пройти курс обучения, чтобы в будущем прийти на смену нынешнему менеджеру Оливеру Бирхоффу - его контракт закончится в 2024 году.

Бенедикт Хёведес завершил профессиональную карьеру в июле прошлого года. Последним его клубом был московский «Локомотив», а до этого он выступал за «Шальке-04» и «Ювентус». В составе сборной Германии Хёведес играл с 2011 по 2017 год. Вместе с ней он побеждал на чемпионате мира 2014 года и дважды был бронзовым призером чемпионатов Европы в 2012 и 2016 годах.