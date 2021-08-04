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Хёведеса назначат менеджером сборной Германии

04 Августа 2021 • 00:40 Комментировать
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Бывший защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес станет менеджером сборной Германии, пишет Sport Bild.

Ожидается, что Хёведес будет выполнять функции связующего звена между национальной командой и Немецким футбольным союзом. Вероятно, что ему необходимо будет пройти курс обучения, чтобы в будущем прийти на смену нынешнему менеджеру Оливеру Бирхоффу - его контракт закончится в 2024 году.

Бенедикт Хёведес завершил профессиональную карьеру в июле прошлого года. Последним его клубом был московский «Локомотив», а до этого он выступал за «Шальке-04» и «Ювентус». В составе сборной Германии Хёведес играл с 2011 по 2017 год. Вместе с ней он побеждал на чемпионате мира 2014 года и дважды был бронзовым призером чемпионатов Европы в 2012 и 2016 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная Германии Бенедикт Хёведес
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