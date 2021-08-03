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Губерниев отреагировал на уход Карпина из «Ростова»

03 Августа 2021 • 09:56 Комментировать
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на уход Валерия Карпина с поста наставника «Ростова». Тренер решил уделить все свое внимание работе в национальной сборной России.

«Карпин ушел из «Ростова»! Я, как футбольный обозреватель века, всегда об этом говорил! Совмещать нельзя! Удачи тренеру и команде!», - гласит сообщение журналиста в телеграм-канале.

Валерий Георгиевич занимал пост главного тренера «Ростова» на протяжении четырех лет. Со сборной России 52-летний специалист подписал контракт, рассчитанный до конца текущего года. В соглашении прописан пункт о возможном продлении сотрудничества.

Первый матч под руководством Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии в рамках отбора ЧМ-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Дмитрий Губерниев
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