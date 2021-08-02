Хацкевич: «Сборную Украины должен тренировать человек, имеющий паспорт этой страны»

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера сборной Украины.

Хацкевич заявил, что сборную Украины должен тренировать украинец. Он также предположил, что УАФ имеет уже пару кандидатов на эту должность, так как сборной предстоит играть на отборе ЧМ-2022, и вряд ли бы этот уход произошел спонтанно.

Напомним, что Шевченко возглавлял сборную Украины возглавлял с 2016 года. Под его руководством команда вышла на Евро-2020, где впервые в истории сумела выйти из группы. Украинцы добрались до четвертьфинала, где проиграли сборной Англии со счетом 0:4.