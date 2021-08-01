Уткин – об уходе Шевченко из сборной Украины: «Волнительно за братцев»

Известный российский комментатор Василий Уткин в своем телеграм-канале высказался об уходе с поста главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Уткин считает ситуацию, сложившуюся в сборной Украины «интересной». Комментатор также отметил, что до продолжения квалификационных матчей чемпионата мира остается меньше месяца, а украинцы остались без тренера. Василий Уткин высказал беспокойство за сборную Украины:

«Волнительно за братцев», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. На летнем чемпионате Европы национальная команда Украины под руководством Шевченко смогла добраться до стадии четвертьфинала, где уступила Англии 0:4.