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Чемпионат мира 2022

Уткин – об уходе Шевченко из сборной Украины: «Волнительно за братцев»

01 Августа 2021 • 17:04 Комментировать
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Известный российский комментатор Василий Уткин в своем телеграм-канале высказался об уходе с поста главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Уткин считает ситуацию, сложившуюся в сборной Украины «интересной». Комментатор также отметил, что до продолжения квалификационных матчей чемпионата мира остается меньше месяца, а украинцы остались без тренера. Василий Уткин высказал беспокойство за сборную Украины:

«Волнительно за братцев», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. На летнем чемпионате Европы национальная команда Украины под руководством Шевченко смогла добраться до стадии четвертьфинала, где уступила Англии 0:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Василий Уткин Сборная Украины
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