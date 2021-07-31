Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Чемпионат мира 2022

Адвокат стал главным тренером сборной Ирана официально

31 Июля 2021 • 19:15 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Бывший тренер сборной России Дик Адвокат стал главным тренером сборной Ирана, передаёт федерация футбола страны. Сообщается, что нидерландского специалиста пригласили, чтобы вывести команду на чемпионат мира-2022.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов отказался возглавить иранскую сборную.

Дик Адвокат известен в России по работе с «Зенитом» и сборной России. Вместе с питерским клубом ему удалось стать чемпионом России, а также выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА, обыграв «Манчестер Юнайтед».

Также он был главным тренером сборной России на Евро-2012. Под его руководством команда заняла третье место, не сумев выйти из группы с четырьмя очками.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дик Адвокат Сборная Ирана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
19:15 · Чемпионат мира 2022
Адвокат стал главным тренером сборной Ирана официально
14:25 · Чемпионат мира 2022
Сборная Беларуси проведёт матчи отбора ЧМ-2022 в Казани
30 Июля
18:07 · Россия. Премьер-лига
Тренер вратарей ЦСКА считает, что нынешним киперам сборной России не хватает харизмы
12:13 · Чемпионат мира 2022
Таски - о конфликте Дзюбы с Карпиным: «В сборной должны играть лучшие футболисты»
09:51 · Россия. Премьер-лига
Романцев оценил перспективы Дзюбы в сборной России после назначения Карпина
00:35 · Чемпионат мира 2022
Таски: «У России большие шансы на выход на ЧМ»
29 Июля
17:54 · Чемпионат мира 2022
Венгер может возглавить сборную Швейцарии
15:02 · Чемпионат мира 2022
В сборной России, вероятно, будет новый пресс-атташе
14:52 · Чемпионат мира 2022
Непомнящий: «Совмещение Карпина, в первую очередь, плохо для Ростова»
11:12 · Чемпионат мира 2022
Григалава: «Я бы не сказал, что Грузия сейчас слабее России»
08:41 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт призвал FA искать футболистов азиатского происхождения
28 Июля
19:15 · Чемпионат мира 2022
Онопко: «Россия богата футбольными талантами»
18:51 · Чемпионат мира 2022
Онопко рассказал, как он попал в тренерский штаб Карпина
18:13 · Чемпионат мира 2022
Червиченко: «Большая удача, что РФС не смог договориться с Кунцем»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Оздоев выбыл на продолжительный срок
Все новости