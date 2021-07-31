Бывший тренер сборной России Дик Адвокат стал главным тренером сборной Ирана, передаёт федерация футбола страны. Сообщается, что нидерландского специалиста пригласили, чтобы вывести команду на чемпионат мира-2022.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов отказался возглавить иранскую сборную.

Дик Адвокат известен в России по работе с «Зенитом» и сборной России. Вместе с питерским клубом ему удалось стать чемпионом России, а также выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА, обыграв «Манчестер Юнайтед».

Также он был главным тренером сборной России на Евро-2012. Под его руководством команда заняла третье место, не сумев выйти из группы с четырьмя очками.