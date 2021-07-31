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Чемпионат мира 2022

Сборная Беларуси проведёт матчи отбора ЧМ-2022 в Казани

31 Июля 2021 • 14:25 Комментировать
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Сборная Беларуси определилась с местом проведения поединков отборочной стадии чемпионата мира - 2022.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, белорусская национальная команда встретится с Уэльсом и Бельгией в Казани. Игры пройдут на стадионе «Центральный» 5 и 8 сентября соответственно.

Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА запретил проведение матчей на территории Беларуси.

После двух проведенных туров сборная Беларуси набрала три балла и располагается на четвертой позиции в таблице группы Е. На счету команды победа над эстонцами (4:2) и разгромное поражение от бельгийцев (0:8).

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Сборная Беларуси
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