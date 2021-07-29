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Чемпионат мира 2022

Венгер может возглавить сборную Швейцарии

29 Июля 2021 • 17:54 Комментировать
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Французский специалист, бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить сборную Швейцарии. Об этом сообщает Tribal Football.

По данным источника, после ухода предыдущего рулевого Владимира Петковича, Арсен Венгер может принять команду и продолжить с ней путь на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

В настоящее время Арсен Венгер является футбольным чиновником и работает в техническом комитете УЕФА.

Арсен Венгер является легендарным тренером. Большую часть своей тренерской карьеры Венгер посвятил работе в лондонском  «Арсенале», у руля которого провел 22 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Сборная Швейцарии Владимир Петкович
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