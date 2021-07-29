В сборной России, вероятно, будет новый пресс-атташе

С приходом в национальную команду России Валерия Карпина, в сборной произойдет ещё одно изменение. По данным телеграм-канала «Мутко против», вероятно назначение нового пресс-атташе.

Сообщается, что новым пресс-атташе станет Иван Корж, ныне занимающий эту должность в «Ростове», а ранее работавший в московских «Спартаке» и «Локомотиве».

Игорь Владимиров, пребывающий на позиции пресс-атташе в настоящее время, покинет пост. По свидетельствам источника, с Владимировым хотели попрощаться ещё раньше, однако за него вступался бывший тренер Станислав Черчесов.

Утверждается, что пресс-атташе Иван Корж совместит должности в сборной и клубе, как это делает и Валерий Карпин.