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В сборной России, вероятно, будет новый пресс-атташе

29 Июля 2021 • 15:02 Комментировать
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С приходом в национальную команду России Валерия Карпина, в сборной произойдет ещё одно изменение. По данным телеграм-канала «Мутко против», вероятно назначение нового пресс-атташе.

Сообщается, что новым пресс-атташе станет Иван Корж, ныне занимающий эту должность в «Ростове», а ранее работавший в московских «Спартаке» и «Локомотиве».

Игорь Владимиров, пребывающий на позиции пресс-атташе в настоящее время, покинет пост. По свидетельствам источника, с Владимировым хотели попрощаться ещё раньше, однако за него вступался бывший тренер Станислав Черчесов.

Утверждается, что пресс-атташе Иван Корж совместит должности в сборной и клубе, как это делает и Валерий Карпин.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
29 Июля в 16:45
ай а ишо и такая бездельничья должность есмь.. поди ж даже звание ему положено - действительный устацкий совецник по общем вопросам теории фуцбольной относительности и как они влияюц на процессы в холовном мозге алтулки-лабуса и прочих супер-пупер-фанацюкоф.. )))
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