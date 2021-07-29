Непомнящий: «Совмещение Карпина, в первую очередь, плохо для Ростова»

Российский специалист Валерий Непомнящий в интервью Sport24 поделился мнением о том, что Валерию Карпину предстоит совмещать должности тренера на постах в сборной России и «Ростове».

По мнению Непомнящего, Валерий Карпин – отличный специалист, и именно вариант с его назначением – самый правильный. Непомнящий отметил, что Валерий Карпин видит российский футбол и всё о нём знает, в то время, как иностранному специалисту потребовалось бы больше времени на это.

Также специалист высказался по поводу совмещения Валерием Карпиным двух должностей тренера:

«Это больше проблема для «Ростова». Получается так, что они штабом переходят в сборную — техническую работу на сборе будет проводить именно тренерский штаб «Ростова». Так что я думаю, что это больше повлияет на «Ростов», чем на сборную России», - сказал Непомнящий в интервью.