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Непомнящий: «Совмещение Карпина, в первую очередь, плохо для Ростова»

29 Июля 2021 • 14:52 Комментировать
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Российский специалист Валерий Непомнящий в интервью Sport24 поделился мнением о том, что Валерию Карпину предстоит совмещать должности тренера на постах в сборной России и «Ростове».

По мнению Непомнящего, Валерий Карпин – отличный специалист, и именно вариант с его назначением – самый правильный. Непомнящий отметил, что Валерий Карпин видит российский футбол и всё о нём знает, в то время, как иностранному специалисту потребовалось бы больше времени на это.

Также специалист высказался по поводу совмещения Валерием Карпиным двух должностей тренера:

«Это больше проблема для «Ростова». Получается так, что они штабом переходят в сборную — техническую работу на сборе будет проводить именно тренерский штаб «Ростова». Так что я думаю, что это больше повлияет на «Ростов», чем на сборную России», - сказал Непомнящий в интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Валерий Непомнящий
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
29 Июля в 16:28
ай отличное решение с совмещением.. тут и увидим чё стоиц этот тренеришко.. а ни-че-во!!! )))
Pasha-kuraev@gmail.com
29 Июля в 16:01
что важнее Ростов или сборная?
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