Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Чемпионат мира 2022

Григалава: «Я бы не сказал, что Грузия сейчас слабее России»

29 Июля 2021 • 11:12 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Защитник Гиа Григалава провел параллель между сборными Грузии и России. По его мнению, грузинская команда сейчас не уступает россиянам в уровне футбола.

«Я бы не сказал, что Грузия слабее. Последние годы Грузия очень сильно прибавила и набирает обороты», - передает слова футболиста Sport24.

Напомним, что на прошедшем чемпионате Европы - 2020 сборная России не смогла пробиться в плей-офф, финишировав с тремя баллами на последнем месте в своей группе.

Что касается сборной Грузии, то национальная команда не смогла квалифицироваться на континентальный турнир.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Грузии Гиа Григалава
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
11:12 · Чемпионат мира 2022
Григалава: «Я бы не сказал, что Грузия сейчас слабее России»
08:41 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт призвал FA искать футболистов азиатского происхождения
28 Июля
19:15 · Чемпионат мира 2022
Онопко: «Россия богата футбольными талантами»
18:51 · Чемпионат мира 2022
Онопко рассказал, как он попал в тренерский штаб Карпина
18:13 · Чемпионат мира 2022
Червиченко: «Большая удача, что РФС не смог договориться с Кунцем»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Оздоев выбыл на продолжительный срок
27 Июля
16:16 · Чемпионат мира 2022
Александр Емельяненко: «Мне нравится жёсткость и прямота Карпина»
12:02 · Испания. Примера
35-летний Хесус Навас хочет сыграть на чемпионате мира
10:04 · Чемпионат мира 2022
Тарханов – об ассистентах Карпина: «Всё покажет результат»
26 Июля
20:48 · Россия. Премьер-лига
Дарья Карпина: «Для нас и нашей семьи с сегодняшнего дня начался очень непростой период» 1
19:19 · Чемпионат мира 2022
Ловчев: «Карпин ничего в тренерской карьере не выиграл» 3
18:25 · Россия. Премьер-лига
«Химки» готовы перенести свой матч шестого тура РПЛ ради сборной России 2
17:42 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» выступил против переноса матчей 6-го тура РПЛ 2
16:19 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Если детский тренер получает 20-40 тысяч рублей, он не может думать про футбол» 3
15:27 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Капитана выберем на первом сборе» 1
Все новости