Григалава: «Я бы не сказал, что Грузия сейчас слабее России»

Защитник Гиа Григалава провел параллель между сборными Грузии и России. По его мнению, грузинская команда сейчас не уступает россиянам в уровне футбола.

«Я бы не сказал, что Грузия слабее. Последние годы Грузия очень сильно прибавила и набирает обороты», - передает слова футболиста Sport24.

Напомним, что на прошедшем чемпионате Европы - 2020 сборная России не смогла пробиться в плей-офф, финишировав с тремя баллами на последнем месте в своей группе.

Что касается сборной Грузии, то национальная команда не смогла квалифицироваться на континентальный турнир.