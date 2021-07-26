Карпин: «Если детский тренер получает 20-40 тысяч рублей, он не может думать про футбол»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением по поводу детского футбола в стране, передаёт Sport24.

Он заявил, что его отношение к лимиту не поменялось с 2008 года и призвал обратить внимание на детский футбол и подготовку молодых игроков. Также отметил, что зарплата в 20-40 тысяч евро для детского тренера слишком низкая и тогда специалисты начинают думать о других вещах, которые не связаны с футболом.

Карпин добавил, что это является главной проблемой, которую нужно начинать решать уже сейчас.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что от лимита на легионеров больше вреда, чем пользы.