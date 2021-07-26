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Дюков: «Информация о зарплате Карпина в 700 тысяч евро не соответствует действительности»

26 Июля 2021, 15:20,

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу зарплаты главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Дюков отметил, что цифра в 700 тысяч евро не соответствует действительности и финансовые условия он разглашать не может. Также президент РФС добавил, что вопрос о размере зарплаты не был ключевым в переговорах с Карпиным.

Помимо этого, Дюков сказал, что тренер «Ростова» не был резервным вариантом на должность главного тренера национальной команды и поблагодарил его за решение возглавить сборную.

Ранее футбольный комментатор Василий Уткин высказался по поводу того, что Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Сборная России, Валерий Карпин, Александр Дюков
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Комментарии (1)
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0
don sangre
26 Июля 2021, 16:13
Ну ну не был....
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