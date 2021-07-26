РФС объявил о подписании контракта с Карпиным

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин официально представлен в качестве нового наставника национальной сборной России. Об этом отрапортовала пресс-служба РФС.

Как и ожидалось, трудовое соглашение 52-летнего специалиста будет рассчитано до конца текущего года. В договоре прописан пункт о возможной пролонгации сотрудничества.

У руля сборной России Карпин сменил Станислава Черчесова. 57-летний тренер руководил командой с 2016 года. После провала на чемпионате Европы - 2020 он был отправлен в отставку.

Первый официальный матч под руководством Карпина российская команда сыграет против Хорватии в рамках отбора ЧМ-2022. Встреча состоится 1 сентября.