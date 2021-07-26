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РФС объявил о подписании контракта с Карпиным

26 Июля 2021, 13:25,

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин официально представлен в качестве нового наставника национальной сборной России. Об этом отрапортовала пресс-служба РФС.

Как и ожидалось, трудовое соглашение 52-летнего специалиста будет рассчитано до конца текущего года. В договоре прописан пункт о возможной пролонгации сотрудничества.

У руля сборной России Карпин сменил Станислава Черчесова. 57-летний тренер руководил командой с 2016 года. После провала на чемпионате Европы - 2020 он был отправлен в отставку.

Первый официальный матч под руководством Карпина российская команда сыграет против Хорватии в рамках отбора ЧМ-2022. Встреча состоится 1 сентября.

 

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РФС, Валерий Карпин
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Комментарии (6)
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0
serdoki
26 Июля 2021, 14:13

Акинфеев поздравил

0
Владимир Богаченко
26 Июля 2021, 14:06
Валера, все верно, дзюбе нет места в сборной это все равно, что играть вдесятером. Только не смешите мои старые сандалии, что он лучший бомбардир, отнимите все пенальти за последние года и он даже в 10-ку ВПОЛЗТИ не сможет этот самовлюблённый тип. Удачи тебе, Валера!
0
serdoki
26 Июля 2021, 14:01

Егорша ткнул пальцем в небо

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0
Nicholais
26 Июля 2021, 13:35

Мощно. Карпин, получается, "нагнул" РФС, в части совмещения постов в клубе и сборной))) Ну удачи))
-
Интересно, Карпин поступит с Дзюбой, как Черчесов с Денисовым или оба будут помудрее в этом вопросе? Тут ведь даже, не провести "пробно" сборы без Дзюбы - по три матча всю осень играем и все важные))

1
Spirit
26 Июля 2021, 13:31

Где - то заплакал Рукаку)))

0
don sangre
26 Июля 2021, 13:30
Повалерим))) надеюсь что со знаком плюс....
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