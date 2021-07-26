РФС объявил о подписании контракта с Карпиным

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26 Июля 2021, 13:25,
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин официально представлен в качестве нового наставника национальной сборной России. Об этом отрапортовала пресс-служба РФС.
Как и ожидалось, трудовое соглашение 52-летнего специалиста будет рассчитано до конца текущего года. В договоре прописан пункт о возможной пролонгации сотрудничества.
У руля сборной России Карпин сменил Станислава Черчесова. 57-летний тренер руководил командой с 2016 года. После провала на чемпионате Европы - 2020 он был отправлен в отставку.
Первый официальный матч под руководством Карпина российская команда сыграет против Хорватии в рамках отбора ЧМ-2022. Встреча состоится 1 сентября.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: РФС, Валерий Карпин
Акинфеев поздравил
Егорша ткнул пальцем в небо
Мощно. Карпин, получается, "нагнул" РФС, в части совмещения постов в клубе и сборной))) Ну удачи))
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Интересно, Карпин поступит с Дзюбой, как Черчесов с Денисовым или оба будут помудрее в этом вопросе? Тут ведь даже, не провести "пробно" сборы без Дзюбы - по три матча всю осень играем и все важные))
Где - то заплакал Рукаку)))