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Мостовой: «Я был за приглашение иностранца»

24 Июля 2021, 21:19,

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о том, как он воспринял известия о назначении Валерия Карпина на должность главного тренера национальной команды.

«Оцениваю это назначение 50 на 50. Еще когда Слуцкого ставили, я говорил, что совмещение – это неправильно. Ни к чему хорошему оно не приведёт. У нас в стране много футбольных тренеров», - приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Эксперт привёл в пример историю с увольнением Хулена Лопетеги, когда тот был отстранён от работы со сборной после всплывшей в СМИ информации о наличии у коуча договорённости с «Реалом».

«Я был за приглашение авторитетного иностранца. Чтобы он был независимым», - отметил Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Сборная России, Валерий Карпин, Александр Мостовой
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