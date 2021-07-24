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Салихова выступила против Писарева и Онопко в штабе сборной

24 Июля 2021, 19:56,
Зарема Салихова, бывший член совета директоров «Спартака», прокомментировала возможное приглашение Николая Писарева и Виктора Онопко в тренерский штаб сборной России.

«Станет ли Карпин русским «Шевченко»? Да, если возьмёт профессиональный тренерский штаб», - написала в своём телеграм-канале Зарема Салихова.

Супруга Леонида Федуна попросила Российский футбольный союз отказаться от услуг Писарева и Онопко.

Напомним, что РФС накануне оповестил о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России. До конца календарного года он будет совмещать посты в национальной команде и своём текущем клубе – «Ростове».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Сборная России, Валерий Карпин, Зарема Салихова
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Комментарии (4)
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0
shatun
24 Июля 2021, 22:02

Да здравствует королевна сборной,императрица футбола Россейского.

0
Карыч Кар
24 Июля 2021, 21:36

Зарему на царство!

1
ингерман
24 Июля 2021, 21:16

ай карпуха - не тренер.. т. е. тренер армавира.. он как им был так и осталси.. жду-с мачей сборнай с нетерпением.. )))

2
jUMPER
24 Июля 2021, 20:10

обана...ай на нэй спициалистка...))) энта барышня уже диктуить каго взять в тренирскай штаб карпуше...))) зарема...пущай он сам выбираить сабе штаб...))) он жа понимаить шо с ниго будить спрос...патом попросить у табе совету...ежели ни каго не найдеть...)))

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