Салихова выступила против Писарева и Онопко в штабе сборной

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24 Июля 2021, 19:56,
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Зарема Салихова, бывший член совета директоров «Спартака», прокомментировала возможное приглашение Николая Писарева и Виктора Онопко в тренерский штаб сборной России.
«Станет ли Карпин русским «Шевченко»? Да, если возьмёт профессиональный тренерский штаб», - написала в своём телеграм-канале Зарема Салихова.
Супруга Леонида Федуна попросила Российский футбольный союз отказаться от услуг Писарева и Онопко.
Напомним, что РФС накануне оповестил о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России. До конца календарного года он будет совмещать посты в национальной команде и своём текущем клубе – «Ростове».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Сборная России, Валерий Карпин, Зарема Салихова
Да здравствует королевна сборной,императрица футбола Россейского.
Зарему на царство!
ай карпуха - не тренер.. т. е. тренер армавира.. он как им был так и осталси.. жду-с мачей сборнай с нетерпением.. )))
обана...ай на нэй спициалистка...))) энта барышня уже диктуить каго взять в тренирскай штаб карпуше...))) зарема...пущай он сам выбираить сабе штаб...))) он жа понимаить шо с ниго будить спрос...патом попросить у табе совету...ежели ни каго не найдеть...)))