Колосков оценил перспективы Дзюбы в сборной России после назначения Карпина

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о будущем форварда Артёма Дзюбы в сборной России после назначения Валерия Карпина.

«Если Карпин видит Дзюбу в своей команде, то никаких проблем не вижу. Сядут, поговорят, все вопросы снимут. На первый план должен выйти спортивный принцип», - приводит слова Колоскова «Спорт-экспресс».

Напомним, что у Дзюбы и Карпина был конфликт во время совместной работы в московском «Спартаке».

О назначении 52-летнего специалиста главным тренером сборной России было объявлено в пятницу, 23 июля. Контракт с наставником заключен до конца 2021 года.