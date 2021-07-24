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Колосков оценил перспективы Дзюбы в сборной России после назначения Карпина

24 Июля 2021, 16:23,

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о будущем форварда Артёма Дзюбы в сборной России после назначения Валерия Карпина.

«Если Карпин видит Дзюбу в своей команде, то никаких проблем не вижу. Сядут, поговорят, все вопросы снимут. На первый план должен выйти спортивный принцип», - приводит слова Колоскова «Спорт-экспресс».

Напомним, что у Дзюбы и Карпина был конфликт во время совместной работы в московском «Спартаке».

О назначении 52-летнего специалиста главным тренером сборной России было объявлено в пятницу, 23 июля. Контракт с наставником заключен до конца 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба, Валерий Карпин, Вячеслав Колосков
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