Колосков: «Я предпочитал тренера из Европы, но в такой ситуации Карпин - самая подходящая кандидатура»

Почетный президент российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на назначение Валерия Карпина рулевым национальной команды.

«Я предпочитал тренера из Европы, но в такой ситуации Карпин - наиболее подходящая кандидатура. Он давно уже работает тренером, у него многое получается», - приводит слова Колоскова Vseprosport.ru.

Контракт Карпина со сборной России рассчитан до конца декабря 2021 года. В договоре прописан пункт о возможной пролонгации.

Предыдущим наставником национальной команды был Станислав Черчесов. Он руководил сборной на протяжении пяти лет. На Евро-2020 команда выступила неудачно, заняв последнее место в группе.