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Колосков: «Я предпочитал тренера из Европы, но в такой ситуации Карпин - самая подходящая кандидатура»

24 Июля 2021, 13:58,

Почетный президент российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на назначение Валерия Карпина рулевым национальной команды.

«Я предпочитал тренера из Европы, но в такой ситуации Карпин - наиболее подходящая кандидатура. Он давно уже работает тренером, у него многое получается», - приводит слова Колоскова Vseprosport.ru.

Контракт Карпина со сборной России рассчитан до конца декабря 2021 года. В договоре прописан пункт о возможной пролонгации.

Предыдущим наставником национальной команды был Станислав Черчесов. Он руководил сборной на протяжении пяти лет. На Евро-2020 команда выступила неудачно, заняв последнее место в группе.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Валерий Карпин, Вячеслав Колосков
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
24 Июля 2021, 14:37

Не пойдет к вам ни один из статусных тренеров Европы , опиратся нужно на своих

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