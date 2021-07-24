Хацкевич: «Назначение Карпина выглядит как попытка залатать дыры на время»

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24 Июля 2021, 12:58,
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Белорусский специалист Александр Хацкевич, ранее тренировавший волгоградский «Ротор», отреагировал на назначение Валерия Карпина главным тренером национальной команды России.
«Меня удивил срок контракта. Должно же быть какое-то доверие к специалисту, а то все выглядит как попытка залатать дыры на время», - цитирует специалиста Sport24.
РФС заключил краткосрочный трудовой договор с 52-летним специалистом до конца 2021 года. В контракт включен пункт о возможном продлении сотрудничества.
Под руководством Карпина сборная России будет готовиться к грядущим матчам отбора чемпионата мира-2022.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Валерий Карпин, Александр Хацкевич