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Хацкевич: «Назначение Карпина выглядит как попытка залатать дыры на время»

24 Июля 2021, 12:58,

Белорусский специалист Александр Хацкевич, ранее тренировавший волгоградский «Ротор», отреагировал на назначение Валерия Карпина главным тренером национальной команды России.

«Меня удивил срок контракта. Должно же быть какое-то доверие к специалисту, а то все выглядит как попытка залатать дыры на время», - цитирует специалиста Sport24.

РФС заключил краткосрочный трудовой договор с 52-летним специалистом до конца 2021 года. В контракт включен пункт о возможном продлении сотрудничества.

Под руководством Карпина сборная России будет готовиться к грядущим матчам отбора чемпионата мира-2022.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Валерий Карпин, Александр Хацкевич
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