Хацкевич: «Назначение Карпина выглядит как попытка залатать дыры на время»

Белорусский специалист Александр Хацкевич, ранее тренировавший волгоградский «Ротор», отреагировал на назначение Валерия Карпина главным тренером национальной команды России.

«Меня удивил срок контракта. Должно же быть какое-то доверие к специалисту, а то все выглядит как попытка залатать дыры на время», - цитирует специалиста Sport24.

РФС заключил краткосрочный трудовой договор с 52-летним специалистом до конца 2021 года. В контракт включен пункт о возможном продлении сотрудничества.

Под руководством Карпина сборная России будет готовиться к грядущим матчам отбора чемпионата мира-2022.