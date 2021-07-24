Канчельскис: «С Карпиным будет лучше, чем при Черчесове»

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24 Июля 2021, 12:49,
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Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о назначении Валерия Карпина на пост рулевого национальной команды.
«Будет точно лучше, чем при Черчесове. Валере желаю огромной удачи и фарта, все должно получиться», - приводит слова Канчельскиса Sport24.
Трудовой договор 52-летнего специалиста со сборной России рассчитан до конца текущего года. В договоре прописан пункт о возможном продлении сотрудничества. Карпин намерен совмещать работу в национальной команде и «Ростове».
У руля сборной России Валерий Георгиевич сменил Станислава Черчесова, которого отправили в отставку после чемпионата Европы - 2020.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Валерий Карпин, Андрей Канчельскис