Канчельскис: «С Карпиным будет лучше, чем при Черчесове»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о назначении Валерия Карпина на пост рулевого национальной команды.

«Будет точно лучше, чем при Черчесове. Валере желаю огромной удачи и фарта, все должно получиться», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Трудовой договор 52-летнего специалиста со сборной России рассчитан до конца текущего года. В договоре прописан пункт о возможном продлении сотрудничества. Карпин намерен совмещать работу в национальной команде и «Ростове».

У руля сборной России Валерий Георгиевич сменил Станислава Черчесова, которого отправили в отставку после чемпионата Европы - 2020.