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Романцев - о Карпине в сборной России: «Он уже прошёл огонь, воду и медные трубы»

24 Июля 2021, 11:47,

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о назначении Валерия Карпина главным тренером национальной сборной России.

«Руководители приняли правильное решение - назначили главным тренером сборной российского тренера. Своего в доску. Он уже прошел огонь, воду и медные трубы», - приводит слова специалиста Sport24.

Стоит отметить, что Карпин планирует совмещать работу в сборной России и футбольном клубе «Ростов». Его контракт с национальной командой рассчитан до конца 2021 года.

Под руководством Валерия Георгиевича национальная команда продолжит борьбу за попадание на чемпионат мира-2022. После трех туров россияне занимают второе место в группе.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Валерий Карпин, Олег Романцев
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