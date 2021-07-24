Романцев - о Карпине в сборной России: «Он уже прошёл огонь, воду и медные трубы»

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о назначении Валерия Карпина главным тренером национальной сборной России.

«Руководители приняли правильное решение - назначили главным тренером сборной российского тренера. Своего в доску. Он уже прошел огонь, воду и медные трубы», - приводит слова специалиста Sport24.

Стоит отметить, что Карпин планирует совмещать работу в сборной России и футбольном клубе «Ростов». Его контракт с национальной командой рассчитан до конца 2021 года.

Под руководством Валерия Георгиевича национальная команда продолжит борьбу за попадание на чемпионат мира-2022. После трех туров россияне занимают второе место в группе.