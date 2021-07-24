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Билялетдинов: «Возможно, больше никто не согласился, поэтому остановились на Карпине»

24 Июля 2021, 09:59,

Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о назначении Валерия Карпина главным тренером национальной команды России.

«Только время покажет, правильное ли это решение. Возможно, больше никто не согласился, поэтому остановились на Карпине», - передает слова Динияра Rusfootball.

РФС заключил с 52-летним специалистом краткосрочный трудовой договор, который рассчитан до конца текущего года. В контракте прописана опция продления сотрудничества.

Стоит отметить, что Карпин планирует совмещать работу в «Ростове» и национальной команде.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Валерий Карпин, Динияр Билялетдинов
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