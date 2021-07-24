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Сенников: «Для Карпина авторитетов нет: кто будет лучше играть, тот и будет вызываться в сборную»

24 Июля 2021, 09:46,

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился своим мнением о выборе нового главного тренера сборной России. В пятницу, 23 июля, этот пост занял Валерий Карпин.

«Карпин умеет быстро сплотить коллектив и поставить игру. Для него авторитетов нет: кто будет лучше играть, тот и будет вызываться», - передает слова Сенникова Rusfootball.

Не исключено, что Карпин будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде. Его контракт со сборной России рассчитан до конца текущего года.

В тренерский штаб Карпина войдут Николай Писарев, Виктор Онопко и специалисты, которые помогают ему в «Ростове».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Валерий Карпин, Дмитрий Сенников
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