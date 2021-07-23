Булыкин сожалеет о неудавшихся переговорах РФС с Кунцем

Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин в интервью Sport24 поделился мнением о назначении на пост рулевого сборной России Валерия Карпина, которому предстоит совмещать эту должность с работой в «Ростове».

По мнению Булыкина, Валерию Карпину будет тяжело совмещать две должности, поскольку на тренера будет оказываться сильное психологическое давление.

Булыкин также считает, что назначение Курбана Бердыева не было бы лучшей опцией для РФС, так как специалист уже несколько лет не тренировал. Булыкин выразил сожаление по поводу неудавшихся переговоров со Штефаном Кунцем, так как хотел, чтобы именно немецкий специалист принял национальную сборную.