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Червиченко позитивно высказался о Карпине в сборной России

23 Июля 2021, 22:55,

Сегодня стало известно имя нового тренера сборной России. Новым рулевым стал Валерий Карпин, которому предстоит совмещать должности в национальной команде и «Ростове».

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об этом назначении в интервью RusFootball.Info.

Червиченко считает, что назначение Карпина – самый правильный шаг из всех, которые могли быть предприняты РФС. По мнению Андрея Червиченко, никто не смог бы проявить себя у руля национальной команды так хорошо, как Карпин. Червиченко отметил, что Карпину по силам справиться с непростой ситуацией, сложившейся в сборной в настоящее время. Также Андрей Червиченко выразил надежду на то, что Россия под руководством Карпина сможет выйти на мундиаль 2022 года в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Спартак Москва, Сборная России, РФС, Валерий Карпин, Андрей Червиченко
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