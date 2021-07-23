Червиченко позитивно высказался о Карпине в сборной России

Сегодня стало известно имя нового тренера сборной России. Новым рулевым стал Валерий Карпин, которому предстоит совмещать должности в национальной команде и «Ростове».

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об этом назначении в интервью RusFootball.Info.

Червиченко считает, что назначение Карпина – самый правильный шаг из всех, которые могли быть предприняты РФС. По мнению Андрея Червиченко, никто не смог бы проявить себя у руля национальной команды так хорошо, как Карпин. Червиченко отметил, что Карпину по силам справиться с непростой ситуацией, сложившейся в сборной в настоящее время. Также Андрей Червиченко выразил надежду на то, что Россия под руководством Карпина сможет выйти на мундиаль 2022 года в Катаре.